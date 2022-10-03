全台city’super復興、天母、板橋、新竹店限定販售美國進口「HERR’S賀氏派對油漆桶洋芋片」990元。（city’super提供）

city’super比利時CHÉRIE 水果啤酒，原價129元／瓶，任選2瓶特價199元。（city’super提供）

國慶三天連假將至，city’super看準解封後帶來的報復性旅遊，加上雙十連假適逢遠企店周年慶，即起至10月11日，網羅上百款異國零食飲料，及必囤高檔食材應戰。city’super銷售數據發現，自9月以來異國零食銷量成長3成以上，尤其以日本、美國零食最受歡迎，故雙十連假首推異國零食新品，全台復興、天母、板橋、新竹4店限定販售美國原裝進口「HERR’S賀氏派對油漆桶洋芋片」。

另外city’super也獨家引進月銷破萬條，採用日本長崎縣雲仙地區的特約養雞場的雞蛋，由技藝熟練的糕點師燒烤製成，不含膨脹劑等添加物的「日本肥前長崎屋蜂蜜蛋糕」，共有蜂蜜、黑糖、抹茶3種口味，1條原價280元，遠企店周年慶2條特價490元，10月16日前遠企店消費滿800元再送100元抵用券。

據city’super近1個月觀察，受惠於連假及解封倒數影響，啤酒近期銷量已成長近3成，推薦專為女性設計的水果酒，由比利時Brasserie de I’Aulne酒廠，採用最傳統的釀造技術所出產的「比利時CHÉRIE 啤酒」，有百香果、水蜜桃口味，原價129元，任選2瓶特價199元，適合喜歡享受甜美微醺感的女性族群。

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