黃韻玲（左）、蘇珮卿今出席「JAZZ UP 爵士起來」起跑記者會。（臺北爵士音樂節提供）

臺北爵士音樂節10月8日起連續兩週末於大安森林公園及北流登場，北流董事長黃韻玲、豎琴音樂家蘇珮卿今（3日）出席記者會。10月1日才過完生日的黃韻玲大方在臉書PO出跟兒子的合照，更坦言自己已經更年期，「晚上會熱醒，時常頭暈、盜汗，現在偶爾還會有後續」，不過她不會隨便罵人發洩情緒，只會把苦往肚裡面吞，尤其是對兒子。

她說兒子5、6歲時，自己第一次打他，打完後把門反鎖，等他哭聲變小，才開門看他。不料兒子瞪大了眼睛說：「媽媽我很討厭妳很大聲說話、很醜。你好好跟我講我聽的懂！」讓她自我反省要好好溝通，以後也不再打他。如今她的兒子26歲，她也駐顏有術，母子相處就像姊弟。

而之前罹患乳癌的蘇珮卿，也有個9歲兒子，她說之前化療頭髮掉光光，走幾步路就很累，當時6歲兒子稱讚她像練功、有點可愛，讓她有正面能量抗癌。如今只要藥物控制，半年追蹤一次即可。蘇珮卿日前入圍金音獎「最佳現場演出獎」，也受邀擔任台北爵士音樂節表演嘉賓，「覺得很開心及感謝評審肯定，也希望觀眾們來多看我表演。」

黃韻玲今以協辦單位長官身分出席台北爵士音樂節活動，她表示：「這次大舞台演出陣容超級華麗，邀請到黃瑞豐、東京中央線、無限融合樂團、許郁瑛、Leo王、甯子達等，還有特地從海外來的Ben Holt Dallas Soul Jazz Quartet，統統是北流限定！」她更透露Live House D也有舉辦系列講座，讓一般大眾從電影、黑膠等各種角度來認識爵士產業，更有樂團現場實際彩排，讓與會者跟著體驗表演過程前的準備，更了解爵士樂的內涵。