諾貝爾獎生醫獎今天傍晚揭曉，由瑞典生物學家、進化遺傳學權威Svante Paabo獲獎，以表彰其在古人類基因和人類進化的研究成就。國內專家表示，Svante Paabo從1990年代開始研究古人類基因，他的貢獻並不在於單一重大研究，而是多年來奠定人類演化的知識基礎。新冠疫情期間有研究發現，帶有尼安德塔人基因片段者，較容易受到新冠肺炎感染，而Svante Paabo正是建構尼安德塔人基因序列的重要人物。

2022諾貝爾生醫獎由瑞典生物學家Svante Paabo獲得殊榮。台灣科技媒體中心今舉辦線上記者會，邀請中央研究院院士李文雄、國立陽明交通大學生命科學系暨基因體科學研究所兼任教授周成功，以及副教授可文亞，一同分享Svante Paabo的研究貢獻。

李文雄表示，Svante Paabo是第一個有系統的萃取並純化古人類DNA的學者，如何確保萃取到無汙染的DNA是一項非常困難的技術，他花了非常長的時間，一步一腳印克服，現在從歐洲到中國大陸，都在使用這項技術來了解古人類基因。

周成功指出，「尼安德塔人」被認為是人類的遠親，1997年有研究顯示，現代人類的粒線體DNA序列和尼安德塔人完全不同，認為兩種人過去未曾發生交配行為；到了2000年代，Svante Paabo發現尼安德塔人的基因定序出現在現代人的基因體中，因此推測過去尼安德塔人男性曾和現代人女性交往，基因訊息因而流傳到現代人身上。

可文亞表示，Svante Paabo在2010年又發現另一個人種「丹尼索瓦人」，他們在西伯利亞的洞穴中挖出一根小指頭，成功分析出DNA序列，並找出該人種的基因全貌。

可文亞認為，Svante Paabo的成就不在於單一篇重要研究，他的成就在於，透過嚴謹的數學模型找出從蛛絲馬跡，一步步建構出人類的演化歷史，奠定了我們對於人類演化的了解。

新冠疫情期間，一些有趣的研究成果也與Svante Paabo有關。2020年一篇英國研究分析3200位染疫住院病人，發現他們的3號染色體上，有較高比例帶有來自尼安德塔人基因訊息，顯示這個基因片段讓他們比較容易被感染。

2021年，Svante Paabo也分析了2000多位染疫的重症病人，發現他們在12號染色體身上都缺少來自尼安德塔人的特定基因資訊，代表這些基因對於現代人有保護作用。

李文雄表示，這並非諾貝爾生醫獎首度頒發給遺傳學者，但Svante Paabo是首位研究人類演化的得獎者，這對於基礎研究者來說是很大的鼓勵，因為遺傳研究和社會息息相關，每個人都應該對遺傳學有基本的認識。