《太空港藝術音樂嘉年華》將於10月8日至10日在台北大佳河濱公園舉行，演出嘉賓匯集了多國的人氣歌手及DJ，其中南韓「性感小野馬」泫雅即將與未婚夫DAWN率先在8日登台表演，這也是小倆口訂婚後的首次海外合體，泫雅今（3）日和未婚夫DAWN下午已從仁川機場飛往台灣，預計晚間9點抵達，讓不少粉絲期待。

泫雅下午已抵達韓國仁川機場，預計來台灣參加8日的《太空港藝術音樂嘉年華》活動，這也是小倆口訂婚後的首次海外合體，該活動從10月8日至10日在台北大佳河濱公園舉辦，表演嘉賓匯集台、韓、美、荷蘭、以色列等各地人氣歌手DJ逾60組藝人共襄盛舉，南韓表演者除了泫雅之外，還有pH-1朴俊元、嘻哈天王Jay Park朴載範等，演出陣容十分華麗。

泫雅今（3）日頂著捲短髮現身，一身黑的造型露出鎖骨和一部分小蠻腰，微露香肩的造型非常性感，未婚夫DAWN則穿著獨特造型的襯衫與運動褲，兩人牽手並肩同行，看起來十分恩愛，面對候場的媒體們泫雅和未婚夫DAWN大方向媒體打招呼，入機場後就立刻戴起口罩，影片曝光後也引起台灣粉絲的注意，紛紛期待泫雅抵台。