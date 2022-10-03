高雄左營萬年季今年恢復舉辦，高市府歡迎民眾到場參加。（左營區公所提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市左營萬年季去年因疫情停辦，今年將恢復舉辦。高雄市副市長史哲3日宣布，萬年季將於10月7日至10日連續在孔廟舉辦，今年活動再度突破與創新，不僅是在地宗教盛事，也是一場文化歷史之旅，感謝許多人的協助。

萬年季是高雄左營的年度盛事，2020年由高雄市長陳其邁出席活動開幕式，與民眾同樂。此活動去年因為疫情而停辦，今年再度恢復舉辦，民眾對此都相當期待，希望能藉此帶來人潮與錢潮。

民進黨立委劉世芳說，她積極爭取交通部觀光局經費150萬元新台幣支持舉辦萬年季，她感謝左營在地廟宇、萬年季籌備委員，以及地方仕紳等許多人的共同協助，才得以在雙十國慶連假再度登場。

今年萬年季活動不僅持續保有傳統迓火獅、火獅出巡、火獅祈福，更增添了蓮池潭水面可供打卡的可愛獅寶氣球公仔、萬年攻炮城比賽融合漆彈、行動廚房特色市集等，並集合全國來自北、中、南的30輛餐車嘉年華，並加入在地40攤文創攤商、全國鼓藝大賽及國際踩街嘉年華等。

另在開幕之夜將由「紙風車劇團」演出兒童劇等豐富活動，高市府請民眾期待不一樣的萬年季。