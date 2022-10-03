大陸嚴格的防疫措施不只影響日常生活與工作，連人生重要的大喜之日都迫隔空舉行。大陸江蘇省徐州市一名新郎，上周六（1日）竟當着眾多賓客面前，隔着電視與新娘結婚，新郎板著臉行完大禮，過程十分尷尬。另外新疆也有一名新郎因核酸檢測陰性證明遲未下來，無法進入酒店婚禮現場，只好在酒店外透過手機連線看婚禮儀式進行，這些防疫的怪異現象引爆網路熱議。

據《光明日報》報導，這對江蘇徐州的新人原定於上周六（1日）舉行婚禮，不料新娘所住的酒店在半夜實施臨時管控，新娘被隔離在酒店無法出門。對此毫不知情的新郎隔日抵達婚禮現場才知道新娘缺席。

報導說，新郎心灰意冷之際本想黯然離開，惟現場已提前備好飯菜，若臨時撤掉會造成嚴重浪費。於是只好硬着頭皮，用電視機與新娘以視訊方式舉行儀式。遇到特殊況的司儀則極力在旁營造氣氛，賓客也為新郎打氣鼓掌叫好，但是新郎卻仍無精打采，擠不出半點笑容，場面極為尷尬。有網民議論說，新郎站在禮台上，身旁卻放著一台電視螢幕，很像在跟電視結婚，難怪新郎會笑不出來。

由於疫情清零政策時間跨度很長，大陸民眾的婚姻大事受到疫情影響的情況相當普遍，年4月新疆也發生類似事作。據《極目新聞》報導，今年4月28日一名新郎因核酸陰性證明遲未下來，無法進入酒店婚禮現場，只好在酒店外透過手機視頻看著新娘和她父母舉辦的婚禮儀式。

今年4月新疆一場婚禮也受到疫情封控影響將新郎阻擋在酒店門外，最後新郎被迫透過手機看酒店內的新娘與其父母進行結婚儀式。（圖／極目新聞 ）

新郎對大陸媒體表示，婚禮當天我在搶親的時候收到簡訊通知說防疫政策有變化，馬上去醫院做了核酸檢測。但結果沒有馬上出來，只好在酒店外面等，一直在酒店門口等社區工作人員查驗核酸檢測結果。婚禮是下午2時開始，但是一直到4時43分才進場。除了新郎之外，還有近20位賓客因缺乏48小時內的核酸檢測結果沒進入現場。

網傳視頻新娘上台是在舉行和父母的儀式，他和新娘的儀式仍推遲到了他進場之後。網傳視頻中他笑得很開心，其實也是無奈的笑，「當時我其實都快哭了，朋友就在旁邊開玩笑緩和氣氛」。