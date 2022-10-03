國民黨籍南投縣長參選人許淑華與埔里鎮長參選人黃敏聰2日時成立聯合競選總部，今（3）日許淑華更在臉書上直言「爭取水保局補助共1000萬元，挹注集集、鹿谷野溪整治」，而許多網友們看了紛紛感動直呼「持續關懷地方真正需要補強的設施、提供縣民更好的身家安全保障、這才是大有為的縣市首長」，引發討論。

許淑華表示，他們的團隊來到南投集集鎮的茄冬巷野溪，會同集集鎮長候選人吳大村、鎮民代表及里長、水保局技師等人，總共五百萬元水保經費投入堤防改善工程。（取自許淑華臉書）

許淑華今日在臉書上表示，他們的團隊來到南投集集鎮的茄冬巷野溪，會同集集鎮長候選人吳大村、鎮民代表及里長、水保局技師等人，總共五百萬元水保經費投入堤防改善工程，另外位於鹿谷彰雅村的水頭巷坑溝整治500萬工程，最近也完成測設、即將施作，許淑華也強調，「持續服務鄉親朋友們的需要，保障汛期期間的安全」。

此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示「南投會因您更美好！」、「有您的努力南投安全更進一步」、「用實際行動愛鄉里，高票當選」、「南投有你真讚」、「許委員辛苦了，感恩加油」。