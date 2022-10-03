文山區亟需深刻瞭解在地鄉親需求的高揚凱進入市議會，為民喉舌。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

國民黨市長參選人蔣萬安將會出席高揚凱競總成立大會，與大安、文山鄉親一起牽成高揚凱。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

高揚凱說，自己是第一次參選，沒有現任優勢與資源，但有年輕人肯為鄉親服務的一片熱忱與具體政見。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

台北市大安、文山區市議員參選人高揚凱競選總部，將在10月7日上午10點在文山區興隆路一段122號正式成立；高揚凱邀請大安文山區及所有關心台北市未來發展的鄉親好朋友共襄盛舉，一起為在地囝仔高揚凱逗鬧熱、逗加油。

有「最年輕的老文山」之稱的高揚凱，在文山區出生、求學、成長，深感鄉土的建設和市區比較相對落後，還有許多改善空間，亟需深刻瞭解在地鄉親需求的民意代表進入市議會，為「您」喉舌。

高揚凱表示，自己真正來自基層，家就住在興隆路二段，對鄉土充滿感情，更多的是當仁不讓的使命感，面對氣焰猖狂的「塔綠班」、「周玉蔻們」，「戰鬥凱」已經準備好了，將以「守護鄉土、服務鄉親」為職志，揭弊興利，認真問政，為基層與弱勢發聲，服務做好做滿，對所有鄉親朋友的莊嚴承諾。

高揚凱說，自己是第一次參選，沒有現任優勢與資源，但有年輕人肯為鄉親服務的一片熱忱與具體政見，舉凡「生育補助一胎十萬」、「落實危老建築健檢與籌組都更志工團隊」、「提高重陽節敬老金」、「推動社區診療所」、「捷運環南線南段儘速通車」等政策，皆是他努力問政的目標。

高揚凱表示，未來將建構「在地創生」的雙贏策略，讓文山成為大安、甚至整個台北市的後花園，重新擦亮台北首都的榮耀，並優先推動後疫情時代的經濟振興；他也承諾，當選後將在大安、景美、木栅都設立服務據點，當鄉親有需要服務時，高揚凱都在，為地方謀取最大福利。

10月7日競選總部成立，國民黨市長參選人蔣萬安將會出席，與大安、文山鄉親一起牽成高揚凱；此外，當天另有重量級神祕貴賓將蒞臨加持高揚凱，請大家拭目以待，拜託大家「樓頂招樓腳、厝邊招隔壁」，共同見證正港在地囝仔高揚凱翻轉家鄉的積弊沉痾，為大安、文山注入年輕的新活水。