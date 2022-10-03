越南衛生部今天宣布發現首例猴痘病例，患者是一名來自胡志明市的35歲女性，她曾前往杜拜旅遊，返越後檢查發現感染猴痘。

越通社（VNA）報導，這名女性先前曾去杜拜旅遊。她在9月18日開始出現發燒、發冷、疲勞、肌肉痠痛、頭痛、咳嗽等症狀，且手臂、臉上與身體都有紅色的癢疹。

患者9月23日返回越南後立即前往醫院檢查，並於9月25日檢測出感染猴痘。患者目前正在接受隔離治療，狀況穩定。

越南有關單位並對密切接觸者進行追蹤，迄今尚未發現其他感染者。