日本職棒養樂多燕子隊22歲選手村上宗隆，今天在本季「最後關頭」不負眾望敲出破王貞治紀錄的第56支全壘打，並勇奪中央聯盟打擊三冠王，同寫日職紀錄。

養樂多隊今天在主場東京神宮球場迎戰橫濱DeNA海灣之星隊，也是本季最後一場例行賽。球迷最為關注的是本季全壘打數55支的村上宗隆，能否一舉打破高懸58年、由王貞治在1964年效力巨人時創下的日本選手單季55轟紀錄。

村上宗隆在9月13日單場雙響砲累計敲出55支全壘打，追平王貞治紀錄，沒想到之後打擊熄火，直到今天才總算又開轟。

面對球季已進入尾聲，村上宗隆今天先發出場繼續挑戰這項紀錄，一局下敲出二壘方向滾地球，三局下順利敲出左外野方向安打，先在打擊率方面確定成為令和年代首位、也是日職史上最年輕的打擊三冠王。

他接著在5局下第3個打席敲出一壘方向滾地球，最後在7局下戲劇性地敲出萬眾矚目的第56支全壘打，全場球迷歡聲雷動，一同見證改寫王貞治紀錄的重大時刻。

這是村上宗隆本季時隔14場比賽、61個打席後，在最後一場比賽的最後一個打席再度開轟，也是令球迷為之瘋狂的第56支全壘打。

雖然無法挑戰養樂多隊洋將巴倫汀（Wladimir Ramon Balentien）在2013年創下的60轟紀錄，但村上宗隆仍以單季56支全壘打，單獨名列日職史上全壘打數第2名。

村上宗隆本季確定奪下打擊三冠王，也是養樂多隊連續2年稱霸中央聯盟的一大功臣。

日媒Sponichi Annex報導，村上宗隆是繼2004年大榮鷹隊（現福岡軟銀鷹）松中信彥後，時隔18年再奪得打擊三冠王的選手，也是日職史上第8人。松中是日本平成年代唯一達成打擊三冠王的選手。

另外，今天場上也出現一幕花絮，由於養樂多隊的坂口智隆及內川聖一日前已宣布本季結束將引退，兩人在4局被換下場時，村上宗隆在場上與兩人淚別，媒體捕捉到的畫面在社群網站引發話題，不少網友對此紛紛留言回應。（編輯：林治平）1111003