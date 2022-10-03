小魏邀請鬼鬼拍攝新歌〈我很好〉MV。（相映國際提供）

小魏邀請鬼鬼拍攝新歌〈我很好〉MV。（相映國際提供）

小魏魏嘉瑩日前舉辦新歌搶聽會「芭比Q 了？剛發專輯就辦演唱會」首唱專輯新歌，同名主打〈我很好〉MV請來了吳映潔（鬼鬼）入鏡演出分手女子面對孤單的堅強與脆弱，在MV裡百分之九十都是哭戲的她說：「哭得很爽，有稍稍滿足到戲欲，太久沒有演戲了，謝謝小魏找我來拍MV。」鬼鬼眼淚如水龍頭般收放自如的演技讓小魏大力稱讚，MV上架後更是收獲到許多粉絲揪心回應。

呼應上一張專輯的〈你好嗎〉，小魏的最新抒情主打〈我很好〉唱出對在乎之人的貼心回覆，也唱出分手後一個人的孤單與逞強。鬼鬼在拍攝現場說哭就哭，MV從早上六點開始拍攝，鬼鬼在一天之間在導演黃子然的要求下，各種哭法都來了幾遍：號啕大哭、悲傷哽咽、痛哭流涕、無聲哀泣⋯⋯還有破涕為笑，不到十秒就可以落淚的精準演技讓小魏讚嘆不己。

鬼鬼也在拍攝休息期間說道：「滿足了我好久沒有發揮的戲欲，哭得很爽，有好好地發洩到。」沒想到現場工作人員耳誤，聽成「滿足了『性欲』」大吃一驚，讓鬼鬼和小魏哭笑不得，頻頻澄清，「我們沒有要玩這麼大啦！」

此外，小魏上週六（10／1）完成了「芭比Q了？剛發專輯就辦演唱會」，搶聽會上眾多音樂人現身，包括旺福、溫妮、蕭秉治及驚喜大嘉賓八三夭阿璞，從來不讓粉絲失望的小魏立刻公佈了接下來的巡演場次，11／12在台中，11／26在高雄，小魏表示：「只有更精彩，請大家一定要來。」