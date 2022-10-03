俗諺云「房頂有樑，家中有糧，房頂無樑，六畜不旺」，由此可知「上樑」自古就對華人具有重大意義(圖／金門縣文化局提供)

金門縣定古蹟-王金城洋樓修復及再利用工程於今(3)日舉行上樑儀式，該工程從2021年10月1日開始進行，預計於2024年初竣工，未來修復完成後將適度開放參觀。縣府也期望透過古蹟修復工程，重新燃起民眾對文化資產的重視，進而提升縣民的文化素養。

金門縣文化局指出，俗諺云「房頂有樑，家中有糧，房頂無樑，六畜不旺」，由此可知「上樑」自古就對華人具有重大意義。依照傳統習俗，上樑儀式一開始必須進行選樑、發樑、迎樑等一連串流程，必須直至封樑、賀樑、上樑宴完成後，上樑儀式才正式結束，程序繁多，甚至還有為此而產生的上樑文。

縣定古蹟-王金城洋樓建築座向採坐東南向西北，主體洋樓建築格局為出龜洋樓，室內隔間牆為磚砌造，正立面採用西式山頭，山頭中間處裝飾有一圓形開口，兩側有獅獸及蝙蝠泥塑裝飾，並塑有「中華民國廿一年」興建字樣，在洋樓左側邊有閩南式護龍一列，前銜接二層樓門樓，連有裙房，左側連接著一棟一落兩櫸頭閩南馬背式建築。

王金城洋樓早時聘請來自廈門鼓浪嶼師傅設計，建築石材、木料大部分都取自福建，並雇請大陸石匠師多位前來住下，現場當地鑿雕所有石柱、窗框，整棟含圍牆共花費3萬多塊現大洋，其雕梁畫棟，建造功夫之細在當時的金門應是數一數二的，工期費時約4年餘，是目前難得一見的洋樓特色。

本次上樑儀式簡單而隆重，由縣府許正芳參議、金門縣議會副議長周子傑、議員李應文、金沙鎮代表會主席周水土、鎮代表馬自壮、文化局長許績鑫、浦山里長周家才、所有權人及修復團隊等人共同進行祭樑儀式，祭樑結束後，在大家引贊同唱下，進行了升樑儀式，當大木匠師將中脊樑放置定位後，上樑儀式也順利畫下了句點。

縣府參議許正芳表示，古書有言「上樑有如人之加冠」，上樑對建築來說有重大的意義，象徵建築主體完成，同時感謝工程順利、祈求居民安居樂業，如今上樑已完成，代表工程已進入另個新里程碑，期許透過上樑儀式的加持下，洋樓後續的修繕可如期如質的完工，為浦山聚落重新注入青春的湧泉，讓聚落有機會能再現風華。