許多人愛愛時可能會因為姿勢不對或用力過猛導致身體不適。一位女網友近日透露，自己和男友愛愛完休息一陣子後，屁屁還是有點痛，導致走路時姿勢一跛一跛，但她完全不敢把跟男友坦白原因，原來是她屁屁裡的痔瘡似乎被擠壓到，讓許多人看了全都笑翻。

原PO在Dcard發文表示，近日她和男友開心的大戰一場，結束之後卻發現有事難以啟齒說不出來，原來男友更換姿勢衝刺時，「好像有擠壓到屁屁裡的痔瘡」，讓她害怕如果把自己的隱疾說出口，以後愛愛時都會笑場無法繼續下去，因此只好上網抒發心情。

對此，許多人紛紛笑說，「謝謝，有被笑到」、「快笑瘋」、「痔瘡要去看醫生治療啦…」、「痔瘡可簡單雷射處理」、「我之前也會這樣不過我有跟男友說欸，要講啦不然每次結束後覺得不舒服怎麼辦」。

事實上，除了原PO隱疾的痔瘡以外，過去曾有許多愛愛導致黃體破裂而腹痛的案例。婦產科醫師黃元德曾說明，女性生理期常有濾泡、卵巢黃體囊腫出現，易因激烈性行為而破裂，若症狀持續恐因此休克甚至造成生命危險，因此女性腹部若有不正常疼痛務必注意。