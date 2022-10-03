車輛被檢舉違停，多半可能被拖吊，但有一名網友表示，朋友開店時發現一輛價值千萬的賓利就停在門口，也沒有留下電話，好奇發問該如何處理。不少網友見狀大感無奈，也怕萬一拖吊造成車損，最後只剩下一種方式應對。

原PO近日在PTT八卦板發文表示，朋友準備要開店做生意的時候，發現「有台房子」停在他家門口，也沒有留下電話可聯絡，加上地上並沒有劃線，讓他苦惱不知道該如何是好。

一名網友上網求救，該如何處理擋在店門口的賓利。（圖／翻攝PTT）

貼文一出也引起網友討論，「遇到停自家門口的車真的賭爛」、「看拖吊敢不敢囉」、「沒人敢拖好嗎，萬一拖壞了車廠要賠錢」、「真的，車廠都不拖吊這種」、「車子可能比你房子還貴，我建議拖吊房子」、「真的之前案例！慘了！倒楣」、「店休一天吧，惹不起」、「揪團在門口烤肉，五花肥牛肥腸都催下去」、「照賣，油煙照噴幫車子加料」。

也有人建議原PO只能找警察協助，「這可以開單啦，檢舉電話打下去」、「警察也只能幫你打電話聯絡車主，其實也不能拖走」、「只能請警察聯絡，拖吊的話有糾紛喔」、「找警察來處理，千萬不要自己亂搞」。