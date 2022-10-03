印尼34歲男演員克里斯（Kriss Hatta）拍攝電影《愛與雪絨花》出道，俊秀外型在Instagram擁有60.2萬粉絲，2019年曾涉嫌偽造婚書被警方逮捕，之後因為證據不足無罪釋放；近日他公開戀情遭到外界撻伐，因交往對象是14歲的未成年女藝人。

綜合印尼媒體報導，克里斯29日在訪談中談到目前的戀愛觀，他大方承認自己不喜歡老女人，「更感興趣的是與年輕女性編織愛情。 」隨後他向採訪者透露自己目前的交往對象，是與他相差20歲的新生代女演員，年僅14歲讓採訪者連忙追問怎麼敢和對方交往。

克里斯表示該名女演員的母親贊同兩人交往，並表示女兒高中畢業就可以結婚了，女演員的母親認為如果有靈魂伴侶，就不需要耽誤結婚，就算女兒想要讀大學也可以先結婚再讀，不過印尼當地女性最小也要19歲才能結婚。而女演員的母親希望可以不要在媒體面前公布兩人交往的消息，讓女兒能透過自己努力獲得觀眾喜愛，而不是因為這段戀情被大眾熟知。

克里斯曾在IG上傳女友照片，但未露臉。（圖／翻攝自IG krisshatta07）

這段「父女戀」在網路上公布後，立刻掀起許多抨擊聲浪，該起事件引起印尼兒童保護協會注意，強力譴責克里斯的行為，並要求他應該立刻和未成年女友分手，督促他為青少年做好榜樣。不過他的好友亨尼·莫娜（Henny Mona）則出面緩頰，莫娜透露有和克里斯建議等4、5年，伴侶達到合法成年年齡時再結婚。