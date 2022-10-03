桃園又出包！花東地震將桃園八德運動中心羽球場天花板震塌，還被爆出北景雲計畫更多工程及危安缺失，令市長鄭文燦的執政品質受到質疑。國民黨桃園市議員詹江村昨(2日)在臉書發文做出最新爆料指出，蘆竹國民運動中心監工驗收都有問題，危險級數被評定為嚴重的第四級，H鋼搖晃、電梯鋼索可能斷裂，牆壁漏水導致漏電開關燒毀。他並用標註狂酸：全國最年輕局長擺爛，鄭運鵬立委你的選區，民眾完全不知情。

詹江村質疑，未按圖施工導致設備故障，當時監工及驗收如何通過？電梯鋼纜因為漏水，已經鏽蝕到可能斷裂程度，電梯機板也因為漏水壞掉，電梯間更因為漏水嚴重，有鐘乳石現象。壁面也因為漏水，造成電線短路起火，天花板也有掉落現象。這些種種都已經達到危險境界，體育局卻沒有公告民眾周知。甚至啟用後就存在問題，3年過後不但沒有修復，問題還越趨嚴重。

他今(3日)又貼出新聞報導標題「村長爆蘆竹國運中心缺失達百樣，工務局：均是列管中案件」，詹江村強調，這些所謂列管中的案件，從啟用之後，三年來就一直列管，並沒有任何改善，甚至還越趨嚴重，請問驗收何義？列管何義？而漏水至有鐘乳石跡象或電梯鋼索有斷裂之可能，都是相關專業維護公司，會勘查報內容刊載，並非我空說造謠。又標註了：市政府置人命何地？不換朝沒真相。

據桃市府工務局回應，市府與維運管理廠商皆有列管相關問題，會先釐清漏水原因後進行修繕，並請電梯保養公司更換電梯鋼索，儘速改善；而電梯井漏水等保固問題都有掌握列管，並經第三方公正單位釐清漏水原因，已通知原營造廠商先行保固修繕，若該廠商未依限履行修繕責任，新工處會先動用保固金處理改善，再依責任歸屬向廠商求償。

網友表示：「怕爆，楊梅運動中心還在蓋，不要嚇我」、「有缺失的公共工程就是要讓全體市民看清楚真相！」、「政務官擺爛，不可以舉發提告嗎？」、「保固期應該已經拖過了吧？請詹議員查查保固金退還承商了嗎？」、「這不能去告瀆職圖利之類的嗎？這能驗收？」。