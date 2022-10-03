總獎金台幣105萬元的2022 ThreeBond福興挑戰賽4日起在高雄高爾夫俱樂部舉行兩回合36洞賽程，83位職業選手及13位業餘選手角逐冠軍獎盃及台幣20萬冠軍獎金，今年ThreeBond挑戰賽已經進帳的兩冠的選手余松柏將尋求第3冠，在5月第3站的模範父親挑戰賽於此球場贏得冠軍的沙比亞特馬克也再次挑戰今年第2冠。

這場比賽是台灣福興工業公司自2018年起，首度與柏緯集團、明安國際企業及明揚國際科技共同合作，冠名贊助兩站挑戰巡迴賽後，2019年福興工業首度單獨冠名主辦，今年第4度冠名主辦，台灣福興工業公司董事長林瑞章加碼贊助，讓這場比賽職業冠軍獎金多5萬元，冠軍獎金原為15萬元，加碼後增為20萬元。

首回合參賽選手將按照組別，分別自第1洞及第10洞出發，第1組於上午7點開球，最後一組於上午8點55分開球，預計下午1點半結束首日18洞對抗，採不淘汰制。

這場比賽也是今年ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽10站賽事的第8站，眾好手不但力拚單站冠軍，也全力搶奪獎金王頭銜，ThreeBond巡迴賽總獎金前5名亦可直接取得明年台巡賽參賽資格。

這場ThreeBond福興挑戰賽好手雲集，至今總獎金排名前5球員余松柏、沙比亞特馬克、劉永華、王宥崴及黃柏叡均參賽爭冠，其中余松柏已奪下斑芝花開幕站與仰德老爺站兩站冠軍，沙比亞特馬克則是在高雄球場贏得模範父親挑戰賽，劉永華獲南台灣挑戰賽冠軍，更有3位台巡賽好手加入戰局，預料戰況激烈。

2022年ThreeBond福興挑戰賽配對賽參賽貴賓級選手大合影。（主辦單位提供）