桃園市龜山區壽山巖觀音寺親子繪畫比賽再度舉辦，今年以「美廟壽山巖 童在幸福年」為主題，從9月14日起開始徵件到10月17日為止，邀請全國國小與幼兒園的小朋友們發揮創意，畫出大家心目中的美「廟」」壽山巖。今年也一樣推出「三連霸」獎項，要鼓勵小朋友來挑戰連續3年參賽都獲得金牌獎，廟方歡迎曾參加過的孩子們能再接再厲來挑戰，沒參加過的更是要把握機會，來爭取豐富的獎品與小畫家榮耀。

壽山巖觀音寺常務董事顏福來表示，壽山巖親子繪畫比賽作畫媒材不限，不過必須使用比賽專用圖畫紙，分成國小組與幼兒園組兩種。民眾可以到壽山巖觀音寺廟內來索取，另外也可以到中嘉寬頻北健的門市、八德指玄宮、和新北市鶯歌區永吉里辦公室等地索取，希望能透過繪畫比賽，提升小朋友們藝術涵養，也促進親子互動機會，來到壽山巖觀音寺走訪參拜了解信仰歷史文化。

壽山巖觀音寺親子繪畫比賽分成4個組別，分別是幼兒園組、國小低年級組、國小中年級組、和國小高年級組，而評審們會從每一組中，分別選出金、銀、銅和優選獎，要選出480位優秀小畫家，頒發600到2000元不等圖書禮券，預計11月27日在壽山巖觀音寺二樓禮堂舉行頒獎表揚典禮。

壽山巖觀音寺主祀觀世音菩薩，自清朝乾隆7年建廟至今，已經有280年的歷史，是桃園及雙北地區的信仰中心。