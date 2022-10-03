國民黨新竹市長候選人林耕仁昨（2）日到波光市集、南寮魚市場向攤商懇託拜票，今（3）日從香山出發，沿途向民眾致意，還問小朋友，認不認識照片中的人？「我是新竹大仁哥喔！」

國民黨新竹市長候選人林耕仁昨（2）日與國民黨秘書長黃健庭、立委鄭正鈐、新竹市議員吳青山、陳慶齡，一起到波光市集、南寮魚市場向攤商、市民朋友懇託拜票。

林耕仁表示，黨內同志、藍軍朋友鼎力相挺，陪同他一起向最熱情、最有活力的攤商朋友、新竹市民爭取支持，相信林耕仁，新竹會越來越好。

林耕仁說，他相信「誠懇相待，必有迴響」，更相信新竹人的智慧，為了咱的家鄉，攜手打造「舒適減壓，永續新竹」，為現在努力，為下一代新竹做好準備。

林耕仁強調，面對謠言、毫無意義的傳聞，他的態度很明確，就是用具體的行動，展現對這座城市服務的熱情與承諾；走入群眾，面對面交流、溝通想法，並且提出真正照顧新竹市民的市政願景。

林耕仁今（3）日也從香山出發，「走向幸福新竹」，沿途向民眾致意，還問小朋友，認不認識照片中的人？「我是新竹大仁哥喔！」最後強調，「我是新竹人，我是林耕仁」！