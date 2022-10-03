達梭航太(Dassault Aviation)是法國最主要的軍機製造集團，然而法國已有4年沒有再購買新戰機了。為維持達梭的業務，法國軍方再增購一批飆風戰鬥機(Rafale Fighter)。

防衛部落格(Defense Blog)報導，法國軍方再向達梭下單購買飆風戰機，將分成兩批，第一批是12架，第二批是30架；新戰機必須在2027~2030 年間交付。

法國空軍目前有195架戰機，其中96架是飆風，另外99架是幻象2000；這批幻象2000大部是與中華民國空軍相等的2000-5型。與飆風相比，幻象2000-5已經屬上世紀70年代的設計，與飆風有明顯的代差，因此法國國防部製定的2019~2025 年軍事規劃法案中，希望逐步汰除幻象2000機隊，計劃到2030年間，幻象2000會全數退役，屆時法國空軍將配備225架飆風戰機。

飆風戰機是中型雙引擎多用途戰鬥機，採用三角翼配全動前翼設計，具有良好的升力與機動力。飆風戰機配有相陣列雷達，以及多功能武器投放能力，使它是當今性能最好的多用途戰鬥機之一。除法國空軍自用以外，也成功外銷給印度與埃及。