美國內布拉斯加州(Nebraska)東部昨日凌晨發生一起6死重大車禍，不過當時周圍沒有目擊者，通報的正是其中一名乘客的iPhone 14手機，警方則表示，「這是近期最嚴重的車禍」。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，這起事故發生在該州第二大城林肯市（Lincoln），當地時間周日凌晨2點15分，一輛載有6名乘客(包含駕駛)的轎車在返家途中無故對撞路樹，其中5人當場死亡，留有一名女子重傷躺在車內；緊急服務中心接獲該女子身上的iPhone 14手機自動通報，警方立即趕到現場，然而，她仍在送醫途中因傷重不治。

據悉，這群年約20初的年輕人是朋友關係，詳細車禍原因還有待調查釐清。報導指出，iPhone 14搭載自由落體加速計的感測儀，能偵測車輛對撞、追撞及翻車等時刻，該功能被稱為「衝撞感測」(crash detection)，只有在移動中才會啟動。

Apple Shares Video Showing How iPhone 14’s Car Crash Detection Feature Works https://t.co/2N0J0SsUKH by @rsgnl pic.twitter.com/nKLY3EHpPo — MacRumors.com (@MacRumors) September 13, 2022

Today's Top Stories: Apple Watch Ultra reviews, YouTuber puts iPhone 14 Crash Detection to the test, and more — 9to5Mac (@9to5mac) September 21, 2022

附近居民形容，睡到一半突然被巨大撞擊聲驚醒，所有人紛紛跑出外面查看，發現整輛車起火燃燒，趕緊用花圃的水管灌救。警方稱「這應該是當地25年來最嚴重的車禍了」。

蘋果手機iPhone 14於上個月16 日在美國上市，其技術通過100萬個小時實測，可以精確偵測用戶何時發生車禍並自動呼叫緊急服務。