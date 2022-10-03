美國內布拉斯加州(Nebraska)東部昨日凌晨發生一起6死重大車禍，不過當時周圍沒有目擊者，通報的正是其中一名乘客的iPhone 14手機，警方則表示，「這是近期最嚴重的車禍」。
根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，這起事故發生在該州第二大城林肯市（Lincoln），當地時間周日凌晨2點15分，一輛載有6名乘客(包含駕駛)的轎車在返家途中無故對撞路樹，其中5人當場死亡，留有一名女子重傷躺在車內；緊急服務中心接獲該女子身上的iPhone 14手機自動通報，警方立即趕到現場，然而，她仍在送醫途中因傷重不治。
據悉，這群年約20初的年輕人是朋友關係，詳細車禍原因還有待調查釐清。報導指出，iPhone 14搭載自由落體加速計的感測儀，能偵測車輛對撞、追撞及翻車等時刻，該功能被稱為「衝撞感測」(crash detection)，只有在移動中才會啟動。
附近居民形容，睡到一半突然被巨大撞擊聲驚醒，所有人紛紛跑出外面查看，發現整輛車起火燃燒，趕緊用花圃的水管灌救。警方稱「這應該是當地25年來最嚴重的車禍了」。
蘋果手機iPhone 14於上個月16 日在美國上市，其技術通過100萬個小時實測，可以精確偵測用戶何時發生車禍並自動呼叫緊急服務。
文章來源：Cops are alerted to killer crash by new iPhone 14 feature that senses accidents and calls 911: Five men and one woman in the car – all in their 20s - are killed after car slams into tree in Nebraska
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