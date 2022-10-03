由大陸中國海洋石油集團自主設計建造的亞洲第一座深水導管架平台「海基1號」已正式投產，這是大陸成功開闢深水固定式平台油氣開發的新模式，以深水超大型導管架的設計，自行建造安裝的海上油井平台。該平台總高度達340.5米，總重4萬噸，2項皆創下大陸石油生產平台紀錄。初期日產原油約2700噸，全部投產後高峰可達日產5000噸，對推動海上油氣增儲、保障國家能源安全有重要意義。

據《科技日報》報導，導管架平台是全球應用最廣泛的海洋油氣生產設施，主要由導管架、樁腿和上部模塊3部分組成。海基1號位於珠江口盆地海域，按照百年一遇的惡劣海況設計，項目團隊攻克了南海超強內波流等多項技術難題，創新應用獨立下水桁架等2項世界首創、21項國內首創先進技術，實現了從設計建造到運維管理的全方位提升。

海基1號初期日產原油約2700噸，全部投產後高峰可達日產5000噸，對保障能源安全有重要意義。（圖／中國海洋石油）

報導說，海基1號本次同時投產5口生產井，初期日產量約2700噸。海基1號將同時開發陸豐15-1和陸豐22-1兩個油田，共14口生產井、3口注水井，全部投產後高峰日產原油達5000噸，將為粵港澳大灣區經濟社會發展注入新的動力。

海基1號是中國首次嘗試深水導管架平台開發模式，把生產系統從水下搬到了平台上，具有開發投資低、生產成本低、國產化率高的顯著優勢，它的成功應用為經濟有效開發深水海域的油氣資源開拓了一條新路。

報導指出，10年來，中海油深水鑽井平台從3座增加到現在的10座，其中超深水鑽井平台3座，最大作業水深達3000米。截至2021年底，中海油擁有各類深水船舶平台66艘，其中1500米作業水深的深海裝備15艘。目前已在南海北部深水海域共計勘探開發油氣田11個，深水油氣產量已達上千萬噸，對保障能源安全有重要作用。