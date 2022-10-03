近日熱播劇《台北女子圖鑑》由女星桂綸鎂主演，開播初期就爆出爭議，劇本刻意聚焦在台灣南北差異的刻板印象，連角色特性和造型都被網友大肆批評，擁有超高討論度，許多自媒體也趁機跟風推出各種圖鑑；近日AV導演圤智雨整理出台灣女優圖鑑，直呼：「每個都可以讓男人每晚投資幾個億的項目」。

AV導演圤智雨今（3）日在社群平台發文，跟上近期流行的台北女子圖鑑話題，整理了一版AV界的圖鑑：「說真的台南女子圖鑑雖屌，但台灣AV女優圖鑑更屌吧！每個都可以讓男人每晚投資幾個億的項目」，他認為這幾個才是當今女優界該被注意的，並透露今晚要來看李娜娜的片。

圖片中列出6位女優斑斑、李蓉蓉、李娜娜、黎兒、鍾宛冰、孟若羽，其中名氣最大的是孟若羽，孟若羽158公分的嬌小身材加上傲人F罩杯，在女優界十分有名，擁有18萬追蹤者，原本是美睫師，因朋友進入AV界拍片也跟著入行，被封為「暗黑楊丞琳」，先前本來要和網紅鄧佳華拍色情片，不過在拍之前就因家人和朋友反對，決定退出拍攝。

目前孟若羽累積了60多部作品，在台灣算是小有名氣，因此受到不少騷擾，她強硬表示絕對不接受私約，但還是有人不斷詢問，讓她氣到公開說明「我可以直接在這邊說，我沒有私約，不用再私訊了，並不是每個女優拍片就有私約這件事」。