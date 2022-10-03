曾犯下國內多起重大擄人勒贖案的槍擊要犯「惡龍」張錫銘，2007年遭判無期徒刑後在台南監獄服刑，申請17次假釋都無法通過，他不服審查結果，質疑自己未獲公平對待，於是提起行政訴訟，本月5日將出庭說明；這也是他第2次獲准離開台南監獄。

據《自由時報》報導，張錫銘透過友人施正彥，公開行政訴訟準備狀，他認為自己的身分被放大檢視，導致申請假釋遲遲未獲准，並認為假釋審查過程有矛盾，且與其他收容人有差別待遇，因此將要出庭表達自己的訴求；張錫銘也被獲准於5日可出庭說明。

友人施正彥轉述張錫銘想法，他表示張錫銘若日後可出獄，會持續做公益外彌補所犯的過錯，並且打算回到老家東山務農，推展有機栽培；另外張錫銘在台南監獄服役期間，於獄中表現正常，無違規情事，平時被派到工廠作業，呈現相當配合態度，在分數的累積下，成為一級收容人。

對於張錫銘提出的質疑，台南監獄回應，根據新的規定，各監的假審會投票結果，仍要上報矯正署做最後確認，一切依法行政，對任何收容人一視同仁，無差別待遇，張錫銘在申請假釋時，都有給予協助，這也是張錫銘睽違10年第2次獲准離開台南監獄，第1次是張錫銘於2012年申請回老家為祖母奔喪。