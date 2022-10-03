今（3）日親綠的中華亞太菁英交流協會公布了新竹市長的最新民調，其中民進黨沈慧虹拿到30.4％的支持率、民眾黨高虹安則是27.3％、國民黨林耕仁則是17.9％。對此，國立台灣師範大學公民教育與活動領導系教授曾冠球就預測，「台北全力挺中國國民黨候選人蔣萬安，在新竹則挺高虹安，這是可能發生的事情，要持續追蹤」，引發討論。

曾冠球任教於國立台灣師範大學公民教育與活動領導學系專長，專業領域為公共組織與管理、公私部門夥伴關係、政府人力資源管理等面向。除了本身的教職之外，同時也是「數位治理研究中心」研究員，關注電子化政府、公民治理及公私協力等議題。對於這份民調，曾冠球認為，一般民眾可以判斷民眾黨高虹安學歷的部份，但對於她資策會再到企業上班的議題則不是很瞭解；再來，年齡層是觀察點，民進黨沈慧虹支持者多在60歲以上較多，這個族群支持者堅持投票機率比較高，相較來說支持高虹安的年輕人，不見得會出來投票，因此現在關鍵在於爭取中間選民，要操作得當，轉投的機會才有可能轉到沈慧虹。

曾冠球更說，這份民調看起來，林智堅的滿意度對沈慧虹會有幫助，且沈慧虹的優勢在於執政延續性，加上過去的行政經驗，沈慧虹可以在政策方面尋求支持；最後曾冠球也坦言，「藍軍有部分的人對高虹安看好度比林耕仁高。未來民眾黨與國民黨在新竹市選舉與台北市選舉會不會交換，台北全力挺蔣萬安，新竹挺高虹安，這是可能發生的事情，要持續追蹤」。