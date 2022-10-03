謝忻、郭亞棠飾演雷洪的女兒。（民視提供）

謝忻8點檔處女秀受到很多挫折。（民視提供）

小甜甜與馬國畢劇中是歡喜冤家。（民視提供）

謝忻為民視《市井豪門》獻出8點檔處女秀，3日她與劇中妹妹郭亞棠、小甜甜、馬國畢一起出席首映會，謝忻坦言第一次演8點檔很挫折，至今已拍了5、6集，還是在很掙扎，還曾走錯位惹毛攝影師，把她怒抓到正確位置說「這裡」，讓她當下整個嚇傻，「謝謝劇組給的體諒與包容，我會加快腳步跟上大家！」她笑說沒有想請辭，只覺得是挑戰，也很害怕賜死，「還好第6集還活著，希望活久一點」。

郭亞棠爆料，最辛苦的人是雷爸（指雷洪），「有一天拍要幫姊姊找相親對象的戲，演爸爸的雷爸突然不見了！原來他是去1樓沈思，5分鐘後才回來，語重心長跟我們講說他想了一下這場戲要怎麼拍」。謝忻則不好意思地說，雷爸因為要跟她對戲所以先心理建設，「因為我很難溝通，專有名詞聽不懂，我對工作人員來講是滿大累贅。所以雷爸需要先平復心情，完全沒對我發火，他一直都在鼓勵我，就算我一直沒進步，他卻會說妳那場演得很好。有他在，就很安心！」

謝忻坦言剛開始演時有向小甜甜請教，「她說一陣子就會習慣了」，兩人的戲雖然都是在市場，卻沒有在同一條線上，至今沒有對手戲，所以都是雷爸在教她演戲。小甜甜說：「我不會打擊任何人，都是嘗試，我第一檔戲也是演雷爸的女兒，過程中一定會慢慢進步，現在回頭看，也會覺得以前自己好糟糕，只要有突破都是好事。」兩人過去是無話不談的閨蜜，但似乎曾因謝忻不倫戀事件鬧翻，兩人一起受訪時不如以往親暱熱絡，被解讀姊妹情誼不再。不過民視表示應該沒這件事，還說是兩人主動表示要同一組受訪。

謝忻在戲裡將和飾演單親爸爸倪齊民配對，她是對方兒子的鋼琴老師，強調是「學生爸爸愛上我」，非自己愛上對方。

何豪傑劇中欠下巨額賭債，他笑說自己連「13支」怎麼玩也不會，但幸好該具有「博弈顧問」馬國畢可供他諮詢，小甜甜也笑虧馬國畢是本色演出，劇中賭博又欠債，把生命經歷拿出來演。馬國畢也坦然地說：「有人簽過本票、離婚證書嗎？這些我都有做過，所以大家有問題會問我。」小甜甜認為，他們不是在演戲，而是在過彼此角色生活，她也脫口：「人家遙控器借過了，我們能借什麼？」笑翻眾人。