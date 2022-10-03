住家被闖入巨蟒！馬來西亞有名飼主在今(3)日早上7時許，非常心碎的打給當地消防局求救，他提到自己要去看愛貓時，不見愛貓的蹤影，卻發現1條5尺長（約166公分）的巨蟒躺在貓籠裡，而且蛇的身體有部分隆起，他懷疑愛貓已遭生吞；消防員到場抓出巨蟒後，也表示要將巨蟒運往附近較偏遠的地區放生。

據馬來西亞《中國報》報導，當地消防局在今(3)日早上7時許接獲民眾通報，在柔佛州新山縣士姑來（Skudai）新山花園1處民宅內發現1條巨蛇，便派出9名消防員前往現場救援，竟從民宅內的貓籠裡發現1條約5尺長（約166公分）的巨蟒。

貓籠內躺166公分巨蟒，又看見巨蟒身體某部分隆起，飼主懷疑愛貓已被生吞（翻攝自中國網）

報導也指出，該民宅飼主要去貓籠看貓時，不見貓籠內愛貓的蹤影，然而仔細一看，竟發現有1條5尺長（約166公分）的巨蟒捲縮在貓籠內，而且可以明顯看見巨蟒身體某些部位有隆起跡象，疑似剛進食完畢，飼主便懷疑愛貓已被巨蟒生吞，心碎不已。

當地9名消防人員到場後，從貓籠裡拉出5尺長（約166公分）巨蟒，並以2個人分別抓蛇頭與蛇尾的方式，放入蛇網內，消防員也表示，會將此巨蟒運往附近較偏遠的地區放生。