國民黨立委江啟臣今（3）日針對美國「台灣政策法」和美中台關係公布民調，從其中的數據可以看到，有近5成的民眾對於蔡英文總統，在國際外交的表現不滿意，甚至還有41.7％的民眾認為，在蔡英文執政這六年來，台灣的國際外交空間是減少的，引發討論。

啟思民本基金會公布「台灣政策法案與美中台關係」民調結果，江啟臣表示，受訪者對於蔡總統在國際外交上的表現看法兩極，有28.8％民眾「非常滿意」、有19.7％民眾「還算滿意」、有14.6％民眾「不太滿意」、有34.8％民眾「非常不滿意」、有2.1％民眾「不知道／沒意見」。

此外，該份民調也指出，有36%受訪者認為民進黨執政下，台灣的國際空間增加，也有41.7%的民眾認為國際空間反而減少，其中也有20.2％的民眾認為國際空間的表現差不多，有2.2％的民眾認為「不知道／沒意見」，最後也有6成2民眾感受到中國大陸以武力解決台灣問題的壓力正在加大，6成5民眾認為台灣應避免被捲入美中對抗。