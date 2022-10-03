爆料者PO出照片舉證西屯某食品廠將過期食品改標再銷出。（翻攝自爆料公社）

位於台中西屯一家食品廠遭人爆料將過期食品改標後再銷往各直播平台、知名量販店。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中西屯一家食品廠遭離職員工爆料將過期食品改標後再銷往各直播平台、知名量販店，吹哨者9月21日向台中市食安處檢舉，未料一周內該食品廠就將問題產品全部清空，且其身份也遭曝光，因而PO網要求嚴辦徹查；對此台中市食安處強調，該案已移請台中地檢署偵辦，且全程以密件移送，嚴格保護陳情人個資。

爆料者指稱，位於台中市廣福路冷凍食品廠長期要求員工把快過期或者已過期的外箱原標籤撕下來，貼上新的製印標籤，繼續販售給知名量販店以及各大直播拍賣網站，過年過節偶爾也會拿過期食材送禮給客戶。

他自稱因看不慣台灣民眾長期吃這種食品，導致身體受到危害，因而9月21日到台中市食安處檢舉，未料一周內公司就把所有的過期食品全部都清空了，質疑一定有相關單位通風報信，並且說公司還知道是他去舉報，未善盡保護吹哨者的責任，並說，「那往後有關於食安問題，還有誰想挺身而出揭發弊端呢？」

他也要求台中市長盧秀燕、民進黨台中市長參選人蔡其昌和相關單位嚴辦徹查到底是哪個單位走漏消息、沒保護好吹哨者的個資？

對此，台中市食安處坦承9月21日即收到陳情人檢舉，經研判該食品廠疑涉及更改食品有效日期標示並販售情事，已將相關資料移請台中地檢署偵辦，基於偵查不公開原則，全案由地檢署偵辦中。

食安處也強調，有關民眾提供食安不法的情資，均依照食安法第43條及台中市政府受理檢舉陳情案件保密實施要點規定辦理，全程以密件移送，嚴格保護陳情人個資，後續食安處將積極配合檢調作業，共同打擊食安不法案件。