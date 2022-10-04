瑞士第二大銀行瑞士信貸（Credit Suisse），據傳陷入財務危機瀕臨破產，反映違約風險的信用違約交換（CDS）利差上周飆升，市場憂心瑞信會成為「雷曼兄弟」翻版再掀金融風暴，有媒體披露瑞信高層急電客戶安撫，該銀行股價3日跌幅多達10％。

有關瑞士信貸財務拉警報的傳言滿天飛，熟悉內情人士披露，瑞士信貸高層上周末趕緊發內部備忘錄，欲化解員工對公司財務體質的疑慮，另外也致電投資人和客戶安撫情緒。

8月才上任的執行長科納（Ulrich Korner），在上周五發給員工的備忘錄中提到，銀行正處於關鍵時刻，10月27日發布第三季季報當天，將提出新的營運戰略計畫，他呼籲勿將股價表現與公司的資金實力及流動性混為一談。

此外瑞士信貸主管向媒體透露，銀行高層確實在上周末積極與頂級客戶與交易對手連繫，還提及收到來自頂級投資人的「支持訊息」。

瑞信聲稱有近1,000億美元的資金緩衝（capital buffer），此外到今年底前，普通股權一級資本比率（CET1）將維持在13％到14％。

瑞士信貸近年頻遭財務逆風，包括受客戶Archegos資產管理公司爆倉連累，虧損51億美元，還有英國金融服務公司Greensill破產，也讓瑞信慘賠。該行7月底曾表示要重塑投資銀行部門，同時退出部分業務來降低風險。

恐成「雷曼兄弟」第二的陰影籠罩下，瑞士信貸3日早盤股價暴跌多達10％。過去一個月跌幅將近30％，今年迄今累計跌60％。

此外瑞士信貸的信用違約交換（CDS）利差，上周五竄升到今年來新高，逼近2008年全球金融危機的水準。

從瑞士信貸在金融市場表現低迷來看，想靠發行新股幫重整計畫籌資有其困難，而且籌資成本料將飆揚。

熟悉內情人士透露，瑞信尚未就發行新股，與任何股東做正式接觸。