AIT喬彩券電腦系統廠商，國庫署基於「外交禮儀」轉交中信銀；彩券工會表示，系統廠商招標是採「國際標」，只要符合資格，各個國家廠商都可以來投標，不過，從AIT拜會到國庫署，並將廠商資料轉交給中信銀的行為來看，彩券工會解讀「這就是關說」。

不過，彩券工會認為，中信銀最終決定，還是取決於「系統」本身，即產品的競爭力，除硬體設備的價格考量外，還包括系統穩定度、軟體更新、維修速度、售後服務等；尤其過年加碼期間，全台累計投注金額大，若廠商建置的系統不穩定、經常當機，肯定會引發民眾不滿，台彩不至於會拿自己商譽開玩笑。

據了解，有投標意願的系統商，除了目前合作、來自希臘的廠商Intralot，還有美商IGT、SG等大型系統商，台彩表示，有意投標的廠商於今年12月1日下午5點以前備齊相關文件，送達中信銀彩券管理部後，將擇期請廠商前來報告，由7至11位評審委員評分，評選得標廠商後送財政部審查，目前報告時間還沒確定。

彩券工會透露，美商IGT是過去台北富邦銀行時代的合作廠商，是美國市占率最高的系統商。

AIT大動作遊說彩券系統商，外界不免好奇，中間隱藏多少商機？據了解，台灣彩券每年的銷售業績中，將提撥4.35％做為該年度員工薪資、福利以及電腦系統廠商、彩券耗材等費用；以近年公益彩券整體年度銷售業績1300億元估算，這筆費用約為56.5億元，至於中間多少給電腦系統商？台彩透露，按合約定額給付，但對細節不願多透露。