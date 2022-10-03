大陸社交媒體昨日流傳2張中共前總書記江澤民今年8月生日時所拍攝的照片，照片顯示江澤民雖已96歲高齡，精神氣色還相當良好。在中共20大即將召開前夕，外界各種有關權力傳承的傳言極多，中共黨內元老動向亦備受關注，多日前陸媒報導前政治局常委宋平現身強調改革開放，也因20大臨近而成為海內外華人議論的重要話題。

據網上傳出的照片顯示，江澤民與夫人王冶坪坐在藤椅上，背後有一個人站立着，但照片似乎刻意不露出臉部，在座椅後方則是中共總書記習近平與夫人彭麗媛、以及總理李克強和夫人程虹敬獻的花籃，上面寫上「祝江主席生日快樂」。

另一張相片中間的生日蛋糕頂部有「96」字樣，應是為高齡96歲的江澤民賀壽之意，照片有可能是今年8月17日生日當天所拍攝。香港《明報》指出，兩邊的花籃除了有習近平夫婦名字，還有中共中央辦公廳、照顧江澤民的醫護團隊，以及上海市委市政府，顯示拍攝地點可能在上海。

按照慣例，20大會邀請黨內元老參加開幕式，外界一直關注有多少中共元老屆時會出席。