前立委郭正亮。（資料照片）

對於鏡週刊社長裴偉今天（3日）接受廣播節目專訪時表示，「我絕對沒有跟蔡英文總統、蘇貞昌院長有過聯繫」，當時是散會之後的閒聊，說了一些安撫股東的話，也許有些膨風，「但沒有那麼厲害直達天聽」。前立委郭正亮認為，他現在不能得罪政府！

鏡週刊社長裴偉日前被吹哨者爆出請總統、行政院長向NCC施壓，通過鏡電視的執照申請案。對此裴偉今天（3日）接受廣播節目專訪時表示，「我絕對沒有跟蔡英文總統、蘇貞昌院長有過聯繫」，針對曝光的錄音檔，他說，這不是股東會上的內容，而是散會之後的閒聊，當時為了讓股東放心，說了一些安撫股東的話，也許有些膨風，「但沒有那麼厲害直達天聽」。

對此，訪問裴偉的廣播主持人王淺秋今（3）日在中天電視《大新聞大爆卦》節目強調，很明顯是裴偉扛下了言責，頂多被指欺騙股東、失去公信力，但若不留此活口，鏡週刊、鏡電視可能都不會有好結果。

王淺秋表示，一個對自己過去採訪經驗還蠻驕傲的一個媒體人，對抗國家機器是很有自信的一個人，今天在鏡頭前竟然也願意公開承認說，他是吹牛，有點膨風，把話講過頭了。王淺秋強調，裴偉的不得已跟焦慮是可以想像的！

對此，前立委郭正亮認為，他現在不能得罪政府！