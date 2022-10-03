誠實是上策？民進黨台北市長候選人陳時中選情陷入泥淖，國民黨台北市議員徐巧芯3日在《大新聞大爆卦》節目分析，周玉蔻之亂的源頭其實就是慈濟講出捐疫苗被擋的真相，陳時中選情差，最終都跟他的疫苗決策有關，要挽救低迷的選情，最好要求指揮中心把疫苗採購塗黑資料公開。

徐巧芯表示，四叉貓還做哏圖酸柯文哲，沒戴口罩在餐會裡走來走去，說陳時中有戴口罩好棒，即使他口罩也沒戴好，還露出鼻孔。當世界各國都已經解封，生活恢復常軌，而台灣還在以口罩有沒有戴好做文宣，去攻擊特定政治人物，這是我們要看到的嗎？

「我看到王必勝坐在那個地方，等於是競選啦啦隊，指揮中心變成第二個競選總部。那我來跟王必勝說一下：要如何幫陳時中助選最好呢？」徐巧芯說，就幫陳時中做球，讓陳時中說出，要求指揮中心立刻公開所有疫苗採購資料，不要再塗黑了。然後王必勝說好，塗黑的全部拿掉，給大家看，公開上網，這絕對可以挽救陳時中現在低迷的選情，「可是你們敢不敢做？」

徐巧芯強調，因為現在很多份民調都告訴我們，民眾對於疫苗採購，他們是有質疑的，民眾覺得這裡面可能有疑似涉及貪汙的情況。7成的民眾認為這個東西就公開嘛，這是用我們人民的納稅錢去買的。吳董吳子嘉直接講這個叫「貪汙未遂」，結果陳時中到現在，最愛告人的這群人，沒有任何一個人去告他，所以這就是一個此地無銀三百兩，讓這件事的疑點變得更多了。

「周玉蔻那個叫雪上加霜而已。」徐巧芯指出，陳時中的選情本來就不好，周玉蔻才會在那邊硬要幫他助選，然後搞砸。那為什麼他選情本來會不好？這整個周玉蔻之亂是怎麼開始的？慈濟！慈濟做了什麼？慈濟把當初BNT採購的事情講出來，所以源頭還是在疫苗嘛。如果不是因為疫苗，如果不是因為塗黑，如果不是在那邊擋，慈濟也不會說那些話，周玉蔻也不會瘋成那樣，亂扯別人緋聞那些的，今天陳時中也不會變成如此。