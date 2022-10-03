海洋環境飽受塑膠汙染威脅，每年有數以萬計的塑膠流入海洋，造成海洋生物生命受威脅，為了呼籲海洋保育重要性，IKEA以海洋是我家的設計概念推出全新BLÅVINGAD海洋系列，首次採用廢棄海洋塑料製作商品，打造抱枕、寢織品、玩偶、背包與收納袋等家飾品，不僅為生活增加樂趣，也邀請大小朋友從玩樂中認識海洋環境永續。 BLÅVINGAD海洋系列已於全台IKEA門市上市，最環保可愛的海洋商品，就在IKEA。更多商品詳細資訊請見IKEA官網 ( www.IKEA.com.tw)。

BLAVINGAD被套-企鵝淺土耳其藍圖案俏皮可愛。（IKEA提供）

玩偶萌感十足又環保

10月4日是世界動物日，而海洋保育議題刻不容緩，根據IKEA研究調查發現，4~14歲的孩童們就已經開始在意海洋污染的議題，尤其擔心最喜歡的鯨豚誤吃海洋垃圾而提早滅絕。而IKEA深信玩樂是創造更美好的居家生活關鍵之一，因此創造了這好玩又有趣的BLÅVINGAD 系列, 希望大家能傾聽孩子們的聲音，邀請大人與小孩從玩樂中更認識海洋世界。IKEA透過實際行動來關注海洋保育，運用從海岸線往內陸50公里的地區所收集的廢棄海洋塑料（OBP），回收再製成此系列使用的聚酯纖維，並將其融合至抱枕玩偶中。從材質到設計全方位呼應永續議題，未來也將在其他絨毛玩具系列廣泛應用。

IKEA透過實際行動來關注海洋保育，運用從海岸線往內陸50公里的地區所收集的廢棄海洋塑料（OBP），回收再製成此系列使用的聚酯纖維，並將其融合至抱枕玩偶中。（IKEA提供）

本次BLÅVINGAD系列精選最受兒童歡迎的5個海底生物製成填充玩具，包括地球上最大生物的藍鯨，超大的嘴巴開口設計，可以藏進其他玩具增添互動樂趣；最受歡迎的鯊鯊好朋友-海豚與虎鯨，同樣呆萌無害的表情大人小孩都愛不釋手；還有俏皮且顏色鮮豔的海龜與章魚，真實展現出海洋動物們的可愛樣貌，細緻的毛絨手感溫暖撫慰心靈，讓人想一次全都帶回家，與IKEA一起選擇海洋友善的產品，為海底生物們盡一份心力。