美國空軍空中機動司令部(Air Mobility Comman, AMC)證實，大多數舊型C-130H大力士 ( Hercules) 運輸機都有螺旋槳轂(propeller barrels)裂痕的問題，必須停飛檢修，但因為數量很多，修復工程浩大，目前尚不清楚全部檢修與更換組件需要多長時間。

防衛新聞(Defense News)報導，雖然美國空軍採購了運量更大的C-130J「超級力士」(Super Hercules)，但是登記在冊，並且還在服役的C-130H仍有128 架。由於螺旋槳轂的問題似乎是全面性的，因此已下令全面停飛。

AMC 表示，主要受影響的是空軍預備役和空軍國民警衛隊。

較新的C-130J使用8槳螺旋槳，沒有裂痕的問題。(圖/美國空軍)

螺旋槳轂就是槳葉所安裝的軸承處，可能是長期飛行造成的機件疲勞。美國空軍的一項檢討報告稱，有問題的螺旋槳轂出現在100架C-130H運輸機、8架 MC-130H 戰鬥爪特戰運輸機、7 架 EC-130H 電戰機，和1架已封存的教學用TC-130H。

這個問題是喬治亞州華納羅賓斯航空維修中心(Warner Robins Air Logistics Complex)的一名維修人員所查覺的，他在完成C-130的維修後，在試運轉引擎時，發現持續漏機油，從槳轂的裂痕所滲漏。後來進一步檢查，發現另外兩個螺旋槳組件也有同樣的問題。

AMC表示，出現破損的螺旋槳是舊的54H60型號，立即下令各地C-130H後勤單位進行現場目視檢查，以及冶金審查和應力分析。

至於2000年後才正式量產的C-130J，改用的是8槳葉，其螺旋槳轂設計也不同，因此不受影響。

這是三年以來，C-130H第2次出現因螺旋槳問題而停飛的事件。2019年2月， 後勤單位發現1971年前生產的C-130H螺旋槳葉也有裂痕問題，美國空軍隨後替60架的 C-130H更換新的螺旋槳葉。

C-130是洛克希德公司在1954研發的中型運輸機，機體設計簡單可靠，起降距離只需800公尺，並可忍受不平整跑道，貨艙可容納 92 名乘客，這使得C-130是有史以來最傑出的中型通用運輸機，服役至今已超過60年。

中華民國空軍是在1986年終於購得C-130H，最終總數20架，目前仍是空軍運輸隊的主力，服役已30多年，雖然不算老舊，但顯有必要進行檢修，查看是否也有類似問題；同時也需要中壽期改進與飛控系統的升級。