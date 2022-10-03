北歐Nokas CMS企業代表Risto Lepo透露，該公司於芬蘭的Nosto自動提款機網絡3日起停止為中國銀聯卡提供服務，原因是俄羅斯人對現金的需求增加。

俄羅斯衛星通訊社報導，Nosto是芬蘭唯一與中國支付系統合作的ATM網絡，中國銀聯於2020年6月宣佈與Nosto網絡在芬蘭開展合作。Nosto也是芬蘭唯二的ATM服務網絡。

Lepo解釋，做出停止銀聯卡服務的決定，是因為俄羅斯人對從ATM領取現金的需求增加，「最近幾週，俄羅斯人在數小時內清空了芬蘭東部邊境，特別是芬蘭東南部的自動提款機，我們根本來不及補充現金。」他表示，提款的現金數量如此之大，不太可能是在芬蘭購物的俄羅斯私人遊客所為。

自從俄烏戰爭以來，Visa、Mastercard、美國運通（AmEX）等國際支付系統終止與俄羅斯信用機構的合作後，中國銀聯卡開始在俄羅斯受到歡迎。