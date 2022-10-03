台灣人行道稀少經常引發民眾詬病，近日更有網友發現，住家附近的人行道竟只有短短一台車的長度，且位置還在兩根電線杆中間，讓他完全不知道背後用意是什麼，貼文曝光後引發網友熱議。有內行人指出，該處恐怕是有人檢舉不讓人停車，因此相關單位才會特地劃設人行道。

原PO在PTT以「這種人行道是三X？」發文表示，最近他家附近的馬路上開始在劃設人行道，原本對於民眾是份福音，不過他卻發現有一段人行道相當詭異，不但僅有短短數公尺，相關單位把人行道規劃在兩根電線杆之間，甚至旁邊還有汽車在白線停好停滿，讓原PO丈二金剛摸不著頭緒，「這種人行道是在幹嘛？」

一名網友表示，自己完全無法理解市政府劃設這種人行道的目的。（翻攝自PTT）

事實上，原PO分享的路段就是高雄楠梓區德祥路與德賢路路口，在地民眾表示，「派出所其實在附近，但這裡的違停從來沒少過…而且越來越誇張」、「楠梓德惠路那一條，有夠白X，結果就是機車停車的再往外一格」。

對此，許多人紛紛回應，「有人行道嗎？那不是停車格嗎？」、「驚！台灣有行人道」、「介於有跟沒有之間」、「硬不讓別人停所畫出來的東西」、「人行待撞區」、「只能走那一小段，其他的給四輪大爺停」、「台灣的道路規劃就是個笑話」、「不讓車停的啦，反正不是給人走的」。

另外也有人指出這種設計不是高雄獨有，「台北市也這樣畫，覺得很糟」、「看過不意外，新竹市也有」、「這很多縣市都有喔，一堆機車都當作機車專用道在騎」。