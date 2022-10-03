英國查爾斯國王15年前在威爾斯米德飛（Myddfai）郊區買下廣闊的Llwynywermod莊園，被稱為「秘密住宅」，因為他與妻子卡蜜拉王后時常造訪那裡，躲避喧囂。如今，已順利交由威爾斯夫婦威廉、凱特繼承。
《每日鏡報》(The Mirror)報導，長子威廉除了獲得新頭銜「威爾斯親王」(Prince of Wales)，同時被授予「康瓦爾公爵」（Duke of Cornwall）的頭銜，從父親手中接管「康瓦爾莊園」（the Duchy of Cornwall estate），該私人莊園是由時任國王愛德華三世(Edward III)於1337年所建，占地近5.2萬公頃，淨資產價值就超過10億英鎊（約358億新台幣），威廉一夕間成為全英格蘭大地主之一。
當中的Llwynywermod莊園正是「康瓦爾莊園」的一部分，由3棟別墅、1座穀倉以及1間主要住宅組成。據悉查爾斯花了40年才找到夢寐以求的渡假勝地，成了他與妻子卡蜜拉的秘密基地。事實上，該區部分莊園都開放給民眾預訂；當地人表示，查爾斯週日早上會上教堂做禮拜，還會為活動貢獻獎品。
回到另一頭，女王去世後，繼承順位、遺產、收藏、珠寶等落在誰家，話題備受討論。西班牙《馬卡報》(MARCA)指出，已經與王室無瓜葛的哈利、梅根夫婦，近期考慮搬新家，原因是目前加州蒙特西托(Montecito)的房子「不夠大」，預計移居沿海的希望牧場（Hope Ranch）。
文章來源：The gorgeous Welsh home that's just been inherited by Kate and William, Prince and Princess of Wales
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