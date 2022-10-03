英國查爾斯國王15年前在威爾斯米德飛（Myddfai）郊區買下廣闊的Llwynywermod莊園，被稱為「秘密住宅」，因為他與妻子卡蜜拉王后時常造訪那裡，躲避喧囂。如今，已順利交由威爾斯夫婦威廉、凱特繼承。

《每日鏡報》(The Mirror)報導，長子威廉除了獲得新頭銜「威爾斯親王」(Prince of Wales)，同時被授予「康瓦爾公爵」（Duke of Cornwall）的頭銜，從父親手中接管「康瓦爾莊園」（the Duchy of Cornwall estate），該私人莊園是由時任國王愛德華三世(Edward III)於1337年所建，占地近5.2萬公頃，淨資產價值就超過10億英鎊（約358億新台幣），威廉一夕間成為全英格蘭大地主之一。

And finally, Group 6💂🏼



👑 Llwynywermod

👑 Gatcombe Park

👑 Bagshot Park pic.twitter.com/xrRi5q9VYx — 🇦🇺 ɢ ᴇ ɴ ᴇ ᴠ ɪ ᴇ ᴠ ᴇ 🇬🇧 (@aussieroyalist) May 27, 2020

Want to live like a future king? Rent out a cottage at Llwynywermod Estate #RoyalBritain http://t.co/YDz2ElU6hE pic.twitter.com/LGCgmUCPLy — VisitBritain 🇬🇧 (@VisitBritain) September 9, 2015

當中的Llwynywermod莊園正是「康瓦爾莊園」的一部分，由3棟別墅、1座穀倉以及1間主要住宅組成。據悉查爾斯花了40年才找到夢寐以求的渡假勝地，成了他與妻子卡蜜拉的秘密基地。事實上，該區部分莊園都開放給民眾預訂；當地人表示，查爾斯週日早上會上教堂做禮拜，還會為活動貢獻獎品。

Such a beautiful evening yesterday at Llwynywermod, the Welsh home of the Prince of Wales and Duchess of Cornwall, in Carmarthenshire. During Wales week, the prince hosts an evening celebrating Welsh culture followed by a diplomatic reception. It’s a lovely, very intimate event. pic.twitter.com/GB0jbS1cIK — Rebecca English (@RE_DailyMail) July 6, 2022

回到另一頭，女王去世後，繼承順位、遺產、收藏、珠寶等落在誰家，話題備受討論。西班牙《馬卡報》(MARCA)指出，已經與王室無瓜葛的哈利、梅根夫婦，近期考慮搬新家，原因是目前加州蒙特西托(Montecito)的房子「不夠大」，預計移居沿海的希望牧場（Hope Ranch）。