69歲香港資深藝人曾志偉去年入主TVB成為總經理，不僅參與節目企劃，更親自出陣當主持人，在演藝圈也是重量級人物，曾經歷兩任婚姻，第二任妻子朱錫珍帶孩子移居加拿大，夫妻分居多年，2020年朱錫珍辭世，曾志偉回歸單身狀態；近日曾志偉因激吻辣模掀起熱議，被親吻的模特也出面回應。

近日網路瘋傳一段影片，女模的慶生派對上，影壇大佬曾志偉也在現場，眾人以粵語開心唱著生日歌，曲畢曾志偉走到女模身邊，直言：「希望有機會能一起出去」，並摟著女模的肩膀一起吹滅生日蠟燭，接著親了對方一口，引起在場眾人驚呼。該位女模的身分遭網友起底，是馬來西亞的模特黎峇菈，26歲的她有180公分，且是富豪余錦基的乾女兒，生活上衣食無憂，白富美的身分讓不少人羨慕，時常可以看到出席各種名媛聚會、派對等。

親吻風波延燒一天，黎峇菈首度回應：「一個小小的生日祝福，被搞得滿城風雨..煩惱，今年birthday願望是世界和平，但是倒過來了，懷疑自己許錯願望～喧鬧任其喧鬧，自有我自為之，我自風情萬種與世無爭。」大方回應態度獲網友支持。

根據《香港01》報導，曾志偉出席《星夢傳奇2》的決賽前受訪，表示對方希望曾志偉能為她唱生日歌，「這是禮貌！唱完，親吻臉頰也是禮貌！」接著強調與黎峇菈並不認識，事後兩人也沒有連絡。