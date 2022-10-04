中國乘聯會2日指出，2022年前八個月，中國新能源乘用車的全球市占率增至62％，與2021年全年（52％）相比增加10個百分點。受到中國新能源車需求強，而歐洲傳統車及新能源車產銷量偏低影響，2022年7月至8月，中國新能源乘用車的全球市占率飆到69％。

集微網報導，中國乘聯會祕書長崔東樹2日晚間發文指出，2022年前八個月，中國的新能源車銷量高達366萬輛，遠超歐洲的140萬輛和北美洲的69萬輛，中國新能源車優勢明顯。

此外，中國在全球純電動車市占率表現相對突出。2022年前八個月，中國的純電動車總銷量在新能源車總銷量中的占比從2021年的60％升至66％，歐洲則從26％下降至19％，美國由11％升至12％，日本則定格在1％。

文章指出，世界新能源車滲透率整體呈現快速提升趨勢，2022年已達到12％水準，其中中國新能源車滲透率達到23％，德國達到23％，挪威達到70％，美國只有7％，日本僅2％，因此世界新能源車發展的不均衡性極為明顯。隨著美國擴大新能源車的滲透率，世界新能源車進入強勢發展的新階段。