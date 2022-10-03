拜健身與運動興盛之賜，女性瑜珈褲市場近五年瘋狂崛起，加諸疫情之後更加速了「在家運動」、「舒適穿著」等關鍵字影響，「Leggings」再度成為時尚界寵兒。

街頭隨處可見以Leggings做打扮的休閒時尚穿著，而台灣知名瑜珈褲品牌「Tapioca B. 粉圓臀」 則想做些更不一樣的挑戰，除了有以往熱銷款『Tropic 無中線粉圓褲』，主打移除中線車縫設計，讓穿著時不易顯尷尬駱駝蹄外，更推出了全新系列 Plume 粉圓褲！

剪裁採用高腰設計，減去腹部脂肪前，可以先暫時包覆住腰肉，讓穿上時更顯線條與雕塑感。

Plume粉圓褲本身最大的優勢在於柔，很柔、超級柔，不枉費對它的形容『羽毛般的柔嫩』。且腰部不含鬆緊帶，依靠獨特的布料特性來維持支撐，讓你腰部更舒適更不勒肉！加上側邊的口袋設計，放進iphone 14 max都不成問題！亦大幅提升便利性。

粉圓臀的緊身褲其實不只有一個系列，還有像是Tropic、Plume與Pure，都是針對不同的場合功能性所來設計的，也分別適用於重訓、瑜珈、有氧、拳擊、單車、舞蹈與爬山等多項運動。

以往 Tapioca B.粉圓臀僅在官網與momo等電商平台上販售，而為了讓消費者能親自摸到Tapioca B.粉圓臀的舒適與美好，亦於10月起於桃園遠東百貨5樓成立專賣店，為各位女性提供完善的服務諮詢與最即時的試穿體驗。

經典黑Leggings也是百搭色系熱銷款。