馬俊麟也參與演出。（民視提供）

《市井豪門》演員大合照。（民視提供）

《市井豪門》何豪傑、廖家儀、楚宣、吳皓昇、陳仙梅、羅巧倫、陳彥廷。（民視提供）

廖家儀新戲演市場攤販，首映會難得盛裝。（民視提供）

廖家儀老公送花祝賀老婆。（民視提供）

何豪傑、廖家儀演夫妻。（民視提供）

《市井豪門》李又汝、謝京穎、蘇晏霈、王瞳、張家瑋、周宇柔。（民視提供）

吳皓昇與劇中老婆陳仙梅、小三楚宣。（民視提供）

李又汝新婚後首度曝光。（民視提供）

製作人蕭大陸與老婆侯怡君。（民視提供）

民視新8點檔《市井豪門》將於4日晚間在《黃金歲月》大結局之後接檔，3日舉辦首映會，超過40位藝人盛裝出席，除了王瞳在艾成告別式後首度現身，曾傳過緋聞的馬俊麟也參與演出，兩人同台但毫無交集。日前與人夫許仁杰鬧出不倫戀的謝京穎也是新聞事件後首次公開露臉，在9月29日剛登記結婚的好友李又汝陪同下一起受訪。演員們台下故事比8點檔劇情更戲劇化。

首映會上，主要演員雷洪、潘麗麗、吳皓昇、陳仙梅、楚宣、廖家儀、尹昭德、何豪傑、高欣欣、蕭惠、王瞳、蘇晏霈、黃文星、傅子純、王凱、張書偉、李又汝、張家瑋、謝京穎、郭亞棠、馬俊麟、羅巧倫、賴慧如、張可昀（小甜甜）、馬國畢、謝忻、林道遠、楊凱琪、洪毛、陳彥廷、胡嘉愛、林琮軒、劉奕、童韋傑、陳彥嘉、胡恩寧、劉至翰、郭忠祐、周宇柔等皆盛裝出席 ，倪齊民與曾子益因確診臨時缺席。製作人蕭大陸也帶著老婆侯怡君一起亮相，原本專心備孕的她現場向蕭大陸喊話：「期待跟你合作，我可以客串演出喔，尤其我住民視旁邊，隨Call隨到。」

廖家儀拋夫棄子從香港返台拍攝8點檔，首映會老公Derrick也送花到現場，「重出江湖圓滿成功！演技精湛好評不斷！」，並寫永遠支持她。她劇中與楚宣有一場重要的「打架戲」，足足拍了3天，因為被製作人下達「打真的」指令，兩人拉扯得太用力，腳踩高跟鞋的楚宣因此「翻船」腳受傷，拍到天亮後吳皓昇直接開車載她去長庚醫院掛急診，楚宣苦笑說：「骨膜和韌帶都撕裂傷，腳腫得跟豬腳一樣，到現在已經1個多月了，還沒好，醫生說要3個月至半年」。廖家儀自己也因這場戲小扭傷，但隔天也買了一堆藥去給楚宣。

吳皓昇接連兩部戲都演渣男，新戲背著正宮陳仙梅出軌楚宣、還生了小孩，他苦笑：「不渣沒有工作，沒有辦法！」劇中大享齊人之福的他表示，女兒11月30日就要出生了，拍戲時就比較注意跟小心，前陣子拍攝《黃金歲月》殺青戲要上山下海逃難，老婆文汶捏了一把冷汗，常常叮嚀他要注意安全。

吳皓昇說，陳仙梅劇中發現他有小三那場情緒很重、哭很慘的戲重拍好幾次，她一人撐好幾天，真的很辛苦。陳仙梅說她一拿到劇本就壓力很大，因為第一場就要面臨發現老公跟公司會計有染，還住在同一棟大樓裡，甚至婆婆還嗆她肚子裡的寶寶如果不是兒子就離婚，讓她身心俱疲。她說那場戲連續哭了好幾次，因為單機拍攝所以來來回回拍，首映會上看到片花，自己也紅了眼眶，對哭戲駕輕就熟的她謙虛表示「是劇本寫得好」。

雷洪飾演國術館老闆，他說自己5年沒拍8點檔，年紀稍長，手腳也沒那麼俐落，一場跟尹昭德在一場武打戲中才比劃兩下就閃到腰，影響了生活，一摸就痛。尹昭德說看到雷洪pose一擺出來，就要投降了，他說當天拍戲時本來大晴天，套招後下大雨先休息，才會導致暖好的身子又冷掉，雷爸才會閃到腰。

潘麗麗表示，她自從民國70年加入楊麗花歌仔戲團出道至今，第一次挑戰這麼有氣勢的媽媽跟婆婆角色，對媳婦、兒子、兒子女朋友的要求都非常嚴厲，跟她以往演出好媽媽好婆婆的形象，以及私下的自己大不相同。

李又汝9月29日與交往13年的男友登記結婚，成為新手人妻，她說會先努力拍這一檔戲，至少先封肚1年，拍完《市井豪門》後，再來討論計畫生小孩的時候。她說一直以來拍親密吻戲前都會先報備，另一半也會跟她一看戲、給意見，《無主之子》播出時，她甚至是跟另一半及對方爸媽一起看她的親密戲。