閣揆不變？中華民國足球協會現任理事長邱義仁因章程修正案未過，日前提出辭呈，新任足協理事長改選預計在10月8日舉行，其中最重量級的參選人就是即將卸任桃園市長的鄭文燦。媒體人黃揚明3日在宅神朱學恒直播間談到此事表示，足協理事長在國外多由高官顯貴出任，是非正式的體育外交管道。此外，根據《國民體育法》規定，擔任協會理事不得入閣，意味著鄭文燦短期內不會入閣，蘇貞昌的行政院長有可能做到2024。

黃揚明表示，足協過去在台灣，它不是一個很受重視(的協會)，但愈來愈受重視，體育署有給愈來愈多的補助，6年40億，有大量的經費要補貼給基層的足球。足協沒有那麼有錢，但1年的預算有2億左右，不少，但大部分都是補貼給基層的足球隊。

「足協真正的用意，後來我聽說到的版本是，對足球外交很有幫助。」黃揚明指出，什麼叫足球外交？英格蘭足球總會會長是誰？是威廉王子（宅神：哇～不得了耶！）。如果你是中華民國足協的理事長，你就可以藉著足球協會交流的名義，去跟威廉王子見面，這是一個非正式的體育外交管道。

黃揚明說，很多歐洲跟中南美國家足球協會的理事長，都是高官顯貴，要嘛貴族，要嘛官員，要嘛富商，如果台灣能夠透過這個管道去跟很多國家進行另類接觸，這是體育圈的人講的。第二個眉角，我們的《國民體育法》規定，如果去參加單項協會的理事，參選理事、監事，鄭文燦今天不只是參選理事長，他得要先從理事開始，那你只要當了理事，你不能入閣。

「所以今天鄭文燦去參選，代表他已經放棄了年底入閣！」黃揚明強調，蘇貞昌前陣子不是講說，選舉是黨的事情？某種程度就是說，蘇貞昌他已經設定，他要做到2024，那鄭文燦短期內應該不會入閣。朱學恒說，選上了至少1任。黃揚明說，10月8日，它任期4年，當了1年多2年，辭掉理事長然後入閣，比較合理，不可能剛選上3個月，蘇貞昌一總辭，你就去接行政院長，就把足球協會丟掉，這樣難看。如果10月8日改選，鄭文燦選上，這代表短期內鄭文燦不會入閣。