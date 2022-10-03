今年3月，俄羅斯國家電視台的新聞編輯奧夫夏尼科娃（Marina Ovsyannikova），在新聞直播節目時舉標語譴責克里姆林宮入侵烏克蘭，之後遭俄國官方逮捕並軟禁，但最新的發展是，她帶著女兒出逃，被俄國警方列入通緝名單。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，44歲的奧夫夏尼科娃原本是電視台的製片人，她看不慣俄國政府入侵烏克蘭的行動，寧可斷送自己的職業也要表示意見，就是她在 3月的舉牌反戰行動，上面寫著「停戰！別相信宣傳！他們在騙你！俄羅斯人反戰！」電視台旋即切換畫面。

今年8月，俄羅斯當局以「散佈虛假信息」的罪名將她軟禁並等待審判，要是罪名成立，她將面臨最高 10 年的監禁。

上星期，奧夫夏尼科娃的前夫稱，她已經帶著11歲的女兒逃離軟禁地點，尚不清楚她是否仍在俄羅斯境內，或是已逃出國。

在俄羅斯對烏克蘭發動全面攻擊以來，雖然俄國官方民調多次宣稱，多數俄國人支持這場「懲戒新納粹行動」，但是也有許多勇於站出來反對戰爭的獨立人士，不少城市也曾出現幾十至百餘人的反戰遊行，然而下場都是遭到逮捕。許多獨立記者不願為俄國政府宣傳，他們也與奧夫夏尼科娃一樣，被列入俄聯邦通緝名單，比如調查記者安德烈•索爾達托夫(Andrei Soldatov a)、亞歷山大•內夫佐羅夫(Alexander Nevzorov)和邁克•納克(Michael Nacke)，他們都是值得肯定的俄羅斯良心。