顧問公司Sri-Kumar Global Strategies總裁斯里-庫馬爾（Komal Sri-Kumar）3日警告，在全球央行競相加速升息後，這些機構可能很快便會面臨一個重大的「信貸違約事件」，近日遭爆瀕臨破產危機的瑞士信貸（Credit Suisse）便是一大隱憂。

斯里-庫馬爾周一接受財經媒體CNBC節目《Squawk Box Asia》訪問時指出 ：「如果真的發生的話，美國聯準會（Fed）勢必得面對違約事件後果。」

斯里-庫馬爾周一表示，無論瑞士信貸是不是遭遇到「雷曼時刻」，但這件事暴露Fed「長期錯估通膨的真正危險」。他對於Fed應對物價上漲的作法向來頗有微詞。

斯里-庫馬爾指出，Fed急欲透過激進升息控制通膨的舉措，恐怕對於全球各地市場帶來危險。他表示：「全球央行相繼大幅升息的舉動，將對於全球系統帶來極大風險。」