「賽車教父」廖老大成立手搖品牌後，因加盟金很佛心，分店如雨後春筍般林立，卻因品質不一爆發爭議，廖老大先大罵「不改進就倒一倒」，再點名最難喝的3家分店，但21日無預警退網，導致部分加盟店經營困難，其中一間大里中興店才開2個月，就宣布歇業，引發熱議。

阿娘喂廖老大茶坊連鎖-大里中興店於7月27日正式開賣，加盟主是89年次的正妹，因被廖老大的理念吸引，大學念一半就出社會就業，想不到9月29日在臉書貼出歇業公告，表示：「倒數最後兩天，廖老大大里中興店營業到9/30號，千言萬語說不盡，只有一聲衷心的：謝謝。下台一鞠躬。」

許多網友看完都覺得很錯愕，紛紛留言：「發生什麼事情啊？」、「還沒喝到」，也有網友祝福加盟主未來能有更好的發展，認為危機就是轉機。

事實上，大里中興店9月17日就發出預告，透露9月30日前會收攤，感謝廖老大和總部的所有工作人員讓她有一次創業的機會，也感謝廖老大粉絲、新聞媒體和酸民，「就是因為有你們，我的危機出現了轉機」；接著，該加盟主透露會換新的招牌，拜託大家繼續支持，承諾回歸時會把最好的品質帶給大家。