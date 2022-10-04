有網友分享加熱好市多牛奶意外變成奶酪，引起眾人熱議求問做法。（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

美式賣場好市多有不少人氣商品，好市多牛奶就是其中之一，但有民眾把牛奶拿去微波加熱，沒想到竟變「豆花狀」，引起網友熱議紛紛求問做法，也有人分享原理，因為牛奶中的蛋白因加熱變成固體，不是變質可以放心吃。

一名網友近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己把早上才開新的牛奶拿去微波，沒想到微波一下就變豆花了，直呼「買了這麼久的牛奶，還是第一次遇到這事」。

貼文引起網友們熱議，「自製優格」、「原來只要微波後就能變豆花啊」、「做奶酪竟然那麼簡單」、「什麼牌微波爐這麼強，還可以做奶酪」、「看起來好好吃的樣子，想加黑糖跟珍珠上去」，也有不少人紛紛留言求做法，「請問微波配方 ，想知道按多熱多久」、「怎麼想學新菜單呀」、「好想知道精準溫度跟時間」。

還有人分享原理，「牛奶含有豐富的蛋白質，加熱時，呈膠體狀態的蛋白質微粒會發生很大的變化，當牛奶溫度達到60-62度時，就開始出現輕微的脫水現象，蛋白質微粒由溶膠狀態變為凝膠狀態，並出現沉澱。」所以在保質期內的牛奶加熱凝固，還是可以放心食用，就像雞蛋加熱固化一樣的道理。

但仍有網友質疑，「鮮奶酸化變質，加熱才會凝固」、「杯子沒洗乾淨…有酸性物質」。