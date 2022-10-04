真的是樂極生悲！澳洲雪梨一名新郎倌亞當（Adam Quinn）今年3月6日舉辦婚禮，為了給心愛的女友與親友們驚喜，他早已計畫在婚禮上演唱重金屬搖滾歌曲並暗中練習了好幾次，沒想到事情的進展完全出乎他意料，在婚禮現場賣力唱跳的他，竟突然滑倒、手肘重重摔在地上造成脫臼，導致他被送醫治療。

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報導，這位弄巧成拙的新郎倌亞當與女友海倫（Helen）已經交往6年，2人還有一個17個月大的兒子，感情深厚的2人今年3月決定攜手走入婚姻。為了給女友與親友驚喜，亞當悄悄地練習了重金屬樂團「飆風大道樂團」（Parkway Drive）的歌曲，卻在正式登場時尷尬重摔。

從現場影片可見，身穿白西裝的亞當與幾位伴郎在會場中央繞圈跳來跳去，卻疑似因為地面灑落的啤酒與香檳，造成他突然重重摔倒，右手肘直接撞擊地面，嚇得現場賓客發出一陣驚呼。

最後亞當因為手肘脫臼，被緊急送往醫院急診室，醫師在對他施用嗎啡止痛後，替他將手肘「喬」回去；不過由於這場意外，亞當與海倫最終只能在醫院度過他們的新婚之夜，無法享受他們的婚宴。

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