大陸吉林省長春市一名男子近日到松原市乾安縣出差，入住酒店時因房間不夠，被安排住進一套新婚房，讓他激動得一宿都沒睡，忍不住調侃酒店前台經理稱「你們的服務有點不到位啊，婚房給我準備了，為什麽不給我準備新娘子呢？」對此，飯店工作人員證實，當日確實給張先生安排了婚房，但她不是當班人員，對具體情況不太熟悉。

《極目新聞》報導，一段網路視頻顯示，一名男子在一套被布置成婚房的酒店套房內，激動地唱著歌「等了好久終於等到今天，等了好久終於把夢實現。」男子對著鏡頭透露，這是他頭一次住婚房，感謝酒店特意安排的套房，酒店沒有房了，所以才安排婚房給他住。

張先生受訪時表示，自己是長春人，9月27日，他到松原市乾安縣出差，入住一家以前經常住宿的酒店。由於酒店房源不夠，業者給他安排了一套婚房住宿，這讓他感到挺驚訝的。

張男笑說，這套婚房剛布置好，應該是給結婚的新娘住宿的。當天晚上，他一晚上沒怎麽睡著，還跟酒店前台經理開玩笑說，「你們的服務有點不到位啊，婚房給我準備了，為什麽不給我準備新娘子呢？」對此，飯店工作人員證實，當日確實給張先生安排了婚房，但她不是當班人員，對具體情況不太熟悉。

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